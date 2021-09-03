ЧМ-2022. Отбор

Кипер высказался о предстоящей игре.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал прошедшую игру против Казахстана в рамках отбора на ЧМ-2022 и высказался о предстоящем матче против сборной Франции.

"В матче с Казахстаном во многих моментах не удавалось сыграть так, как хотелось. Ошибки были как индивидуальные, так и технические, и тактические. Бывают такие поединки. Если не забиваешь ты, то забивают тебе. Если бы после первого гола удалось отличиться во второй раз и в третий раз, все сложилось бы по-другому. А так — где-то расслабились, где-то не придерживались, где-то не забили, и это привело к такому результату.

Статистика в нашу пользу — это дело такое. Следует реализовывать свои шансы. У кого-то бывает два момента, и он дважды забивает, а у кого два гола за десять шансов. Это футбол, и здесь прямой логики не бывает. За это его и любят, ведь игра непредсказуемая. Мы должны сделать выводы и двигаться дальше, ведь пока все еще в наших руках. Если все правильно проанализируем, я думаю, результат придет".

"По пропущенным мячам в матче с Казахстаном — у меня есть тренер вратарей, есть главный тренер. Они оценивают мою игру. Но скажу, что те удары были совсем не легкими, несмотря на то, что в ближний угол. Конечно, не бывает мячей, которые не берутся, и вратарь должен их отражать. Да, я мог где-то лучше сыграть, но ... Знаете, знал бы, куда будут бить, стоял бы именно там! А он попал мне в мертвую зону, это понимаю и я, и тренеры. Люди некоторые не понимают, но ничего. Я к этому привык.

Здесь был целый ряд ошибок. Необязательно все вешать на кого-то одного. Все пошло начиная с наших нападающих, со всей ситуации. Там выполняли аут — почему не стать выше, почему не накрыть соперника? Далее проиграли борьбу — целый ряд всего. Мы же не говорим, в скольких моментах мы не забили. А у нас, вратарей, права на ошибку нет".

"Сейчас мы готовимся к Франции, идут теоретические занятия. Просматриваем матчи трехцветных, тот же последний — с Боснией и Герцеговиной, где они сыграли — 1:1. И мы также с ними сыграли с таким счетом. Их футболистов знает весь мир. Мы в курсе, примерно как они играют. Будем бдительными, закрывать их, а у нас момент точно будет. Все же играем у себя дома, перед своими болельщиками. Думаю, наш стадион нам поможет. Мы должны быть единым целым", — сказал Пятов.

Матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.