ЧМ-2022. Отбор
Вингер Реала отметился голом за национальную команду.
Эден Азар, getty images
06 сентября 2021, 01:53
В рамках поединка отборочного цикла к чемпионату мира-2022 года сборная Бельгии принимала на своем поле Чехию и добилась разгромной победы со счетом 3:0.
Один из голов "красных дьяволов" забил вингер мадридского Реала Эден Азар.
Для футболиста это было первое взятие ворот за национальную команду с ноября 2019 года — тогда он отметился дублем в воротах сборной России.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бельгии против Чехии.