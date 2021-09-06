ЧМ-2022. Отбор

Вингер Реала отметился голом за национальную команду.

В рамках поединка отборочного цикла к чемпионату мира-2022 года сборная Бельгии принимала на своем поле Чехию и добилась разгромной победы со счетом 3:0.

Один из голов "красных дьяволов" забил вингер мадридского Реала Эден Азар.

Для футболиста это было первое взятие ворот за национальную команду с ноября 2019 года — тогда он отметился дублем в воротах сборной России.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бельгии против Чехии.