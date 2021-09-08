ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Боснии и Герцоговины встречалась с Казахстаном.

В этом противостоянии казахи открыли счет в начале второго тайма усилиями Куата, но затем Пьянич реализовал пенальти и сравнял счет, после чего Менало за четыре минуты до конца основного времени матча вывел боснийцев вперед. Однако последнее слово было за гостями, где Зайнутдинов отметился голом на пятой добавленной минуте ко второму тайму.

Обзор матча:

Босния и Герцоговина — Казахстан 2:2

Голы: Пьянич, 74 (с пенальти), Менало, 86 — Куат, 52, Зайнутдинов, 90+5.

Босния и Герцоговина: Шехич — Хаджикадунич (Менало, 68), Ахмедходжич, Саничанин — Стеванович, Налич (Гояк, 55), Пьянич, Цимирот, Колашинац (Цивич, 46) — Демирович (Превляк, 80), Джеко.

Казахстан: Шацкий — Быстров, Малый, Марочкин, Вороговский (Тайкенов, 85) — Логвиненко (Ерланов, 89) — Тагыберген, Куат (Жарынбетов, 90) — Васильев (Оразов, 84) — Шушеначев (Зайнутдинов, 57), Жуков.

Предупреждения: Хаджикадунич, Джеко — Зайнутдинов, Марочкин, Васильев.