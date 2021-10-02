ЧМ-2022. Отбор

Аргентинский форвард Ювентуса продолжает восстановление после травмы.

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала не сможет помочь сборной Аргентины в ближайших матчах отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, которые пройдут в октябре. Об этом сообщает пресс-служба сборной Аргентины.

У 27-летнего форварда повреждение левого бедра. Он получил травму в матче Серии А против Сампдории, который прошел в конце сентября.

Таким образом, Дибала пропустит матчи против Парагвая (8 октября), Уругвая (11 октября) и Перу (15 октября).

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