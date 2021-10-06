ЧМ-2022. Отбор

Защитник сборной Украины рассказал о подготовке к предстоящему матчу.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации к ЧМ-2022.

"Когда приезжаем в сборную – это всегда позитив. Эмоции только положительные. Уже начали понемногу разбирать сборную Финляндии. Готовимся к ней. Много тактических тренировок – по два занятия",- сказал футболист национальной сборной проекту vZbirna.

Напомним, матч между Украиной и Финляндией состоится в субботу, 9 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевском времени.