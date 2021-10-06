ЧМ-2022. Отбор

Защитник сборной Украины прокомментировал подготовку к матчам отбора ЧМ-2022.

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал подготовку национальной сборной к матчам отбора к Чемпионату мира в Катаре.

"Проводим два теоретических занятия в день, отрабатываем все на поле. Надо серьезно подготовиться к поединкам с финнами и боснийцами, для нас это финальные матчи. У финнов хорошая команда, недаром они хорошо выступили на Евро-2020, знаем это и по первой игре в Киеве. Мощная сборная, которая имеет немало легионеров",- считает футболист Шахтера.

Также Кривцов поделился настроем команды во время тренировочного процесса.

"У нас все футболисты сконцентрированы, готовы играть и стремятся попасть в стартовый состав",- приводит слова футболиста официальный сайт УАФ.

Напомним, в субботу, 9 октября сборная Украины встретится с Финляндией. Начало матча запланировано на 19:00.