ЧМ-2022. Отбор

Вингер киевлян добрался до солидного показателя.

Сборная Словении в рамках поединка отборочного цикла чемпионата мира играла против Мальты и добилась победы со счетом 4:0.

Вингер Динамо Беньямин Вербич появился в стартовом составе словенцев и провел на поле час игрового времени.

Для 27-летнего футболиста это было 35 появление на поле в футболке национальной команды своей страны.

Отметим, что на счету Беньямина Вербича пять забитых голов и результативная передача.