ЧМ-2022. Отбор
Вингер киевлян добрался до солидного показателя.
Беньямин Вербич, getty images
09 октября 2021, 11:57
Сборная Словении в рамках поединка отборочного цикла чемпионата мира играла против Мальты и добилась победы со счетом 4:0.
Вингер Динамо Беньямин Вербич появился в стартовом составе словенцев и провел на поле час игрового времени.
Для 27-летнего футболиста это было 35 появление на поле в футболке национальной команды своей страны.
Отметим, что на счету Беньямина Вербича пять забитых голов и результативная передача.