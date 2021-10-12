ЧМ-2022. Отбор

Нападающий Барселоны вошел в историю своей сборной.

Сборная Нидерландов принимала на своем поле Гибралтар и отправила в ворота соперника шесть безответных мячей.

Два гола "оранжевых" забил Мемфис Депай. Взятия ворот стали для него 13 и 14 в текущем календарном году.

Как сообщает Opta, нападающий вошел в историю сборную Нидерландов, побив рекорд Патрика Клюйверта, который в 2000 году забил 12 голов за год.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Нидерландов против Гибралтара.