ЧМ-2022. Отбор

Действующий контракт Саутгейта рассчитан до окончания ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал — когда он начнет переговоры по поводу нового контракта с Футбольной ассоциацией Англии.

"Кажется, в прошлом месяце я говорил, что попросил отложить эти переговоры на более позднюю осень, поскольку я хотел сконцентрироваться на играх и иметь время для принятия правильного решения.

После Евро было огромное количество эмоций, чувств и усталости от игры на таком турнире. Я хочу быть уверенным в том, что принимаю правильные решения по правильным причинам.

Мы с радостью приостановили процесс переговоров и отложили его на время. Переговоры открыты, и Марк Беллингем (исполнительный директор ФА — прим.) очень поддерживает меня, но я понимаю, что эта задача выхода на чемпионат мира – в приоритете. Мы сможем все обсудить через несколько недель", — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Напомним, действующий контракт Саутгейта рассчитан до завершения ЧМ-2022 в Катаре.

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