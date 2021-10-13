ЧМ-2022. Отбор

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В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Португалии на своем поле не испытала проблем с Люксембургом, забив в ворота соперника пять безответных мячей (5:0).

Счет в матче был открыт на восьмой минуте усилиями Роналду, который затем до конца игры забил еще два мяча и оформил хет-трик. Его усилия результативными ударами поддержали Фернандеш и Палинья.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Португалия - Люксембург 5:0

Голы: Роналду, 8, 13, 87, Фернандеш, 18, Палинья, 69,

Португалия: Патрисиу, Канселу, Диаш, Мендеш, Пепе, Бруну Фернандеш (Гедеш, 80), Моутинью (Жоау Мариу, 65), Пальинья (Рубен Невеш, 73), Бернарду Силва (Матеуш Нунеш, 80), Роналду, Силва (Леау, 73).

Люксембург: Морис, Шано, Янс, Карлсон, Пинту, Тилль (Девилль, 46), Баррейро, Синани, Тилль (Боржес Саншес, 46), Родригеш, Мартинс Перейра.

Предупреждения: Мендеш, Мартинс Перейра.