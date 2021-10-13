ЧМ-2022. Отбор

Португальский форвард забил три мяча в ворота сборной Люксембурга.

Сборная Португалии в очередном матче отборочного цикла ЧМ-2022 разгромила Люксембург (5:0). В этом противостоянии оформленным хет-триком отметился португальский форвард Криштиану Роналду.

Таким образом, Роналду сделал уже десять хет-триков в составе национальной команды, что позволило ему обновить свой же рекорд по их количеству за сборную, который он установил в 2019 году. Вторым в истории по этому показателю является форвард сборной Германии Герд Мюллер, на счету которого восемь хет-триков.

Также этот хет-трик стал 58 в карьере португальца, 44 из которых он оформил в футболке мадридского Реала. Еще три были в составе Ювентуса и один за МЮ.

Помимо этого, Роналду обновил мировой рекорд по количеству голов в составе национальной команды. Теперь на счету португальца 115 забитых мячей, 11 из которых он забил в 2021 году.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.