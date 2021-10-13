ЧМ-2022. Отбор

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В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Швейцарии в гостях разгромила Литву со счетом 4:0.

Счет в матче был в середине первого тайма усилиями Эмболо, который еще до перерыва оформил дубль. Между голами Эмболо своим результативным ударом отметился Штеффен, а точку в матче поставил Гавранович в добавленное время ко второму тайму.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Литва — Швейцария 0:4

Голы: Эмболо, 31, 45, Штеффен, 42, Гавранович, 90+4

Литва: Шеткус, Гирдвайнис (Гашпуйтис, 89), Шаткус, Бараускас, Сливка (Вербицкас, 46), Баравикас, Ласицкас, Мегелайтис (Арманавичюс, 89), Черных (Велюлис, 83), Лаукжямис (Казлаускас, 46), Новиковас.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Родригес (Гарсия, 46), Видмер, Шер, Цубер (Варгас, 68), Фройлер, Штеффен (Фасснахт, 68), Соу, Шакири (Гавранович, 76), Эмболо (Иттен, 89).