ЧМ-2022. Отбор

Немецкий форвард оформил дубль в ворота сборной Лихтенштейна.

Сборная Германии в поединке отборочного цикла ЧМ-2022 разгромил Лихтенштейн со счетом 9:0. В этой встрече нападающий Томас Мюллер оформил дубль.

Таким образом, на счету Мюллера стало 42 забитых мяча в составе национальной команды. По этому показателю Мюллер догнал Михаэля Баллака и поднялся на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Германии.

Ближайшая цель Мюллера — это Уве Зеелер, на счету которого 43 забитых мяча. Больше всего голов забил Мирослав Клозе, у которого 71 гол.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Германия — Лихтенштейн.