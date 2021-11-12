ЧМ-2022. Отбор

Хорватские футболисты отгрузили семь забитых мячей в ворота Мальты.

В поединке отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Хорватии в гостях разгромила Мальту со счетом 7:1.

По информации Gracenote Live, хорватская национальная команда впервые смогла забить семь голов в ворота соперника в матче отборочных стадий чемпионатов мира.

Подобное достижение покорила и сборная России, которая разбила Кипр (6:0). Это ее лучший результат в квалификациях ЧМ за последние 56 лет.

Ранее сообщалось, что Флик стал первым тренером сборной Германии, который смог победить в первых шести матчах.