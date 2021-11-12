ЧМ-2022. Отбор

При этом немецкая команда уже обеспечила себе участие на ЧМ-2022.

Сборная Германии уверенно разгромила Лихтенштейн (9:0) в поединке отборочного цикла ЧМ-2022.

По информации Opta Franz, Ханс-Дитер Флик стал первым главным тренером сборной Германии, который смог выиграть все шесть своих стартовых поединков. Это новый рекорд в истории национальной команды.

На своей должности Флик сменил Йоахима Лева и контракт 56-летнего специалиста рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Томас Мюллер вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров сборной Германии.