ЧМ-2022. Отбор

Футболист поделился своими впечатлениями о победе.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук оценил победу над Финляндией со счетом 1:2.

"Самое важное — три очка. Давно не выигрывали, это был решающий матч. Важно было взять 3 очка, и теперь едем во Львов на поединок с Боснией и Герцеговиной. Мы были готовы к контратакам, немного отдавали инициативу и имели свободные зоны.

Мы уважаем Финляндию, но это не Франция и не Испания, и нужно было прессинговать. Хорошо, что Ярмоленко забил гол. И не имеет значения, с правой ноги или какой. Главное — забивать

Нам после пропущенного гола было тяжело, думал, что они закроются и будет сложно пробить. Но сумели второй мяч оформить. И мы, и тренерский штаб выложились на полную. Все понимают, какая ситуация в группе. Теперь едем во Львов. Давно не играл во Львове, два или три года. Очень нужна поддержка болельщиков", — сказал Яремчук.

Видео голов и обзор матча Финляндия — Украина можно смотреть на Football.ua.

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