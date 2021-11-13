ЧМ-2022. Отбор
Агент футболиста не считает это фантастикой.
Джорджо Кьеллини, Getty Images
13 ноября 2021, 17:18
Сын Марчелло Липпи, являющийся агентом капитана Ювентуса Джорджо Кьеллини, раскрыл планы своего клиента.
"Когда Джорджо в форме, то просто невозможно представить его не в составе, – поведал Липпи-младший в кулуарах во время открытия Спортивного центра Марко Поло. – Несмотря на возраст, он по-прежнему лидер и Ювентуса, и сборной".
"Конечно, рано или поздно наступит день, когда придется завершить карьеру, но он еще явно не наступил. Кьеллини очень хочет сыграть на чемпионате мира в Катаре, и лично я не вижу для этого препятствий".
Препятствием может стать, если Италия не пробьется на мундиаль по спортивному принципу.
37-летний защитник провел 114 матчей за национальную сборную Италии (8 голов) и выступал за Ливорно (68 матчей во всех турнирах, 4 гола), Фиорентину (42, 3) и Ювентус (544, 36).