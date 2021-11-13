ЧМ-2022. Отбор

Агент футболиста не считает это фантастикой.

Сын Марчелло Липпи, являющийся агентом капитана Ювентуса Джорджо Кьеллини, раскрыл планы своего клиента.

"Когда Джорджо в форме, то просто невозможно представить его не в составе, – поведал Липпи-младший в кулуарах во время открытия Спортивного центра Марко Поло. – Несмотря на возраст, он по-прежнему лидер и Ювентуса, и сборной".

"Конечно, рано или поздно наступит день, когда придется завершить карьеру, но он еще явно не наступил. Кьеллини очень хочет сыграть на чемпионате мира в Катаре, и лично я не вижу для этого препятствий".

Препятствием может стать, если Италия не пробьется на мундиаль по спортивному принципу.

37-летний защитник провел 114 матчей за национальную сборную Италии (8 голов) и выступал за Ливорно (68 матчей во всех турнирах, 4 гола), Фиорентину (42, 3) и Ювентус (544, 36).