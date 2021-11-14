ЧМ-2022. Отбор

Защитник получил травму.

Сборная Нидерландов не сможет рассчитывать на защитника Стефана де Врея в ключевом матче отбора на ЧМ-2022 против Норвегии — сообщает Dutch Football.

Де Врей, замененный на последней минуте матча против Черногории, победу в котором голландцы невероятным образом упустили, получил травму.

Перед заключительным туром Нидерланды опережают на 2 очка Турцию и Норвегию. Голландцы сыграют дома с норвежцами, а турки отправятся в Черногорию.

Ранее сообщалось, что из-за объявленного в стране локдауна матч в Нидерландах пройдет без зрителей.