ЧМ-2022. Отбор

Наставник испанской команды поделился своими мыслями после игры со Швецией.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в поединке отборочного цикла ЧМ-2022 против Швеции (1:0).

"Это действительно здорово, когда видишь такой стадион, как сегодня, с самого начала, на разминке, в отеле, где болельщики ждут игроков… когда у тебя есть это единство между национальной сборной и страной. вы чувствуете гордость. Это вселяет в игроков уверенность и делает их еще более амбициозными.

Мы помучались в игре, но иначе и быть не могло, потому что это команда, которой следует опасаться. Швеция хорошо защищается, она закрывает пространство. Я очень горжусь всеми своими игроками, которые приняли участие в отборочном цикле, а не только теми, кто был в Севилье. Мы завершили его победой и успехом, несмотря на многие трудности.

Выступление Гави? Я выбрал 17-летнего футболиста с малым опытом, потому что в глубине души я знаю, каким игроком он может быть. Да, этот выбор многих удивляет, но вы сами видели игру, этот парень готов помогать на высоком уровне.

Я почувствовал гораздо большее давление в последних нескольких играх, чем на минувшем Евро или Лиге наций. С моей спины сняли 100-килограммовый груз", — приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что Испания в 15 раз подряд вышла на крупный международный турнир.