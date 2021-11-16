ЧМ-2022. Отбор

Экс-наставник молодежной сборной Украины поделился мыслями накануне решающего поединка национальной команды.

В 10-м туре квалификации Чемпионата мира сборная Украины встретится с Боснией и Герцеговиной.

Экс-наставник молодежной сборной Украины поделился ожиданиями накануне решающего матча.

"Плюс нашей команды в том, что у нас была неделя на подготовку, а боснийцы играть через два дня на третий. Это не только физическая нагрузка, а и психологическая. Она будет сказываться. С этой стороны у нас бонус. У Петракова вариативный состав для разнообразных ведений игры в зависимости от счета.

Мы ни один матч не сыграли на ноль – это главная проблема. Поэтому мы должны больше забивать, чтобы побеждать. У Петракова была одна победа, но оценивать будут качество игры. На тренера смотрят под большой лупой, ему нелегко, он под нагрузкой. Но он ничего не теряет, он может только найти", — заявил Головко Youtube-каналу vZbirna.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится в 21:45 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.