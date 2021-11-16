ЧМ-2022. Отбор

Главный тренер сборной Франции поделился мыслями накануне игры с Финляндией.

В 10-м туре отборочного этапа на Чемпионат мира в Катаре Франция встретится в гостях с Финляндией.

Для сборной Украины этот матч имеет непосредственное значение, так как перед заключительным туром именно Финляндия проходит в стыковые матчи, а не наша сборная.

Главный тренер Франции Дидье Дешам прокомментировал предстоящую встречу указав, что его команда всегда играет на победу, даже если матч не имеет турнирной мотивации.

"Я всегда уважаю соперника и его игру — того же требую от своих подопечных. Изменения в составе будут, но какие — узнаете перед матчем. Точно могу сказать, что выйдет Ареола. Он не так много играет в этом сезоне, но те поединки, которые он провел — очень качественные.

Конечно, Мбаппе, Бензема и Гризманну еще необходимо время, чтобы довести взаимопонимание до автоматизма, но они уже выглядят очень убедительно на поле — приводит слова Дешама Le Parisien.

Матч Финляндия — Франция состоится в 21:45 по киевскому времени.

Ранее мы рассказывали о турнирных раскладах в группе D накануне последнего тура.