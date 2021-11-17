ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира-2022.

Групповой этап отбора на мундиаль в Катаре сборная Украины завершила без поражений, однако настолько много нервных клеток, насколько забрал у болельщиков этот цикл, не забирала ни одна из последних ее попыток пробиться на международные форумы. Присутствовало все: разочарование от упущенных возможностей, минутная радость от моментов триумфа, напряжение в борьбе за результат.

Как квинтэссенция пройденного пути — финальная игра против Боснии и Герцеговины на своем поле, после первого тайма которой уверенности в успешном продолжении отборочной кампании заметно поубавилось. Однако, коллектив Александра Петракова сумел реализовать свои амбиции, и в конечном итоге праздновал грандиозный успех. Как бы там дальше не сложился плей-офф, сборная проделала большую работу над своей психологией, и теперь уже точно не будет той командой, которую мы видели по ходу этого цикла.

По итогам голосования, при поддержке спонсора сборной Украины ТМ Львівське, приз "Лев матчу" в игре против Финляндии получил голкипер нашей национальной команды — Георгий Бущан, который выступил надежным оплотом на последнем рубеже нашей обороны в ключевые эпизоды поединка.

В створ ворот нашей национальной команды последовало три удара за эту игру. Каждый из них — полноценный претендент на забитый боснийцами мяч. Однако, Георгий справился достойно с каждым из вызовов, и по счастливой случайности два из трех его великолепных сейвов заряжали команду Петракова на результативные выпады.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на Билино Поле (по 10-балльной шкале).

Украина

Георгий Бущан — 8,0.

Александр Тымчик — 6,5. Правый защитник нашей сборной отработал чуть успешнее, чем его партнер по команде на противоположной половине поля, однако также было достаточно сложно сказать, что Тымчик чем-то выделялся на фоне остальных партнеров. Возможно, риск получить контратаку на свои ворота в чем-то сковывал действия Александра, однако Ярмоленко явно не хватало поддержки в отдельных эпизодах, но и настолько сильным преимуществом в контроле мы не владели, чтобы вот так вот просто оголять свои тылы.

Илья Забарный — Николай Матвиенко — 7,0. В центре обороны сборной Украины не было настолько остро, насколько это можно было ожидать в условиях присутствия целого ряда габаритных исполнителей в составе соперников. Безусловно, все мы помним удар головой от Хаджикадунича перед уходом на перерыв, а также выстрел через себя от Превляка перед нашим вторым взятием ворот. Все эти, и еще парочку, момент приходили из центральной зоны внутри штрафной, поэтому пару защитников можно было бы пожурить. Если бы, разумеется, они не расправлялись с остальной частью множества обостряющих передач, которые особенно участились в промежутке между забитыми мячами.

Эдуард Соболь — 5,5. Левый защитник команды Петракова — рекордсмен по потерям в составе сборной Украины в этот вечер. Ко всеобщему сожалению, около четверти получений мяча Соболем за 64 минуты, проведенных на поле, завершались передача контроля соперникам. В конечном итоге, тренерский штаб задействовал его во многоходовке с выходом Николая Шапаренко, однако эта замена напрашивалась еще во время перерыва.

Наиболее запоминающимся моментом с участием Эдуарда был прострел с фланга в направлении Яремчука, к которому форвард не успел в подкате. Но и в той ситуации сходу скорее хотелось подчеркнуть робость и отказ от продвижения вглубь штрафной соперников, взамен на обостряющую передачу.

Руслан Малиновский — 7,0. Разногласия во мнениях между наставником и футболистом, к нашем общему счастью, завершились аккурат к заключительному туру отборочного раунда. Динамики и технических навыков Малиновского не хватало в матчах этого отбора, которые он был вынужден пропустить, а в этот вечер его стремление поставить точку в этой непонятной ситуации было заметно достаточно отчетливо.

На самом деле, далеко не так уж и плохо, что нашей сборной удалось отвязать игру от конкретных персоналий, так как соперники, как в ситуации с Ярмоленко, прекрасно понимали, кому противостоят. Малиновского с переменным успехом старались накрывать, но он все равно старался сыграть до завершающего удара. Ни разу не попал в створ при этом, это, конечно, неприятный момент, но до плей-офф еще будет достаточно времени для того, чтобы поработать и над этим моментом.

Тарас Степаненко — 7,0. Сайт УЕФА по старой памяти о тактических схемах Петракова сходу нарисовал Степаненко в роли третьего защитника, однако по плану Тарас должен был сыграть опорника, но в итоге все равно располагался где-то посредине между двумя этими зонами. Слабая игра на подборе — то, на чем особенно концентрировали внимание эксперты по ходу отборочного раунда относительно нашей сборной. При условиях соперничества с Боснией, этот момент мог бы стать критическим, но не стал. Прямая заслуга в этом Степаненко, который забирал на себя как "первые", так и "вторые" мячи в различных ситуациях.

Александр Зинченко — 7,0. Отсутствие регулярной игровой практики на клубном уровне точно не придало бы уверенности нашем полузащитнику в столь ответственной игре. Зинченко вышел на поле, как обычно, заряженным на продуктивную работу, и точно можно сказать, что он не избегал возможности пойти в стык с соперниками. В конечном итоге, его старания были вознаграждены забитым мячом в ситуации, когда промах стал бы преступлением против всей нации, а мы, в свою очередь, отметим невысокий процент брака в его действиях в качестве положительной характеристики.

Андрей Ярмоленко — 6,5. По первому тайму сложилось впечатление, что действия нападающего на правом фланге были полностью блокированы соперниками. Андрей с трудом выгрызал для себя мяч, а его удар из зоны перед чужой штрафной был чуть ли не наиболее ярким моментом за весь вечер. При этом, сравнительно небольшое количество передач сопровождал высокий процент брака, что в совокупности оставляло далеко не самый обнадеживающий фон от его игры.

Роман Яремчук — 6,5. Текущие кондиции главного форварда текущего созыва сборной Украины вызывали вопросы, так как матч против Болгарии оставил после себя слишком много недосказанного. В игре на Билино Поле у Романа было два с половиной прекрасных шанса для забитых голов, но в конечном итоге либо соперники мешали ему отличиться, либо он сам не успевал замкнуть опасную передачу партнера по команде. На последнюю четверть игрового часа Яремчук был заменен на Довбика, тот забил, но говорить о каком-либо "переломном моменте" с точки зрения выбора тренерского штаба в данной ситуации еще не приходится.

Виктор Цыганков — 7,0. Левый фланг нашей атаки не особо радовал разнообразием в атаке в первой половине матча, однако в конечном итоге именно действия Цыганкова привели к первому забитому мячу. Виктор провел далеко не самый лучший матч, лишь изредка нагружая защитников внутри чужой штрафной работой в полной мере. Однако, в атакующей линии он имел чуть ли не наименьший процент брака в своих действиях, что уже можно было считать основанием для успеха.

Николай Шапаренко — 7,0. Представителя киевского Динамо, который проводит выдающийся отрезок на клубном уровне, ждали в стартовом составе, однако он появился на поле лишь спустя час игрового времени. Появился, и уже в скором времени совершил результативное действие в виде передачи на ход Довбику со своей половины. В остальное время Шапаренко был активен в прессинге в зоне перед чужой штрафной.

Артем Довбик — 7,0. Относительно форварда Днепра-1 часто можно увидеть две параллельные характеристики: один из лучших в стране и в УПЛ, в частности, однако грешит потраченными впустую голевыми моментами. В этот вечер Довбик забил фактически с первого выпада на чужие ворота, после своего появления на футбольном поле. Примечательно, что менее чем через десять минут подобный трюк ему уже не дал повторить защитник соперников. В любом случае, Петраков с этой заменой точно не ошибся — нападающий удачно вошел в игру.

Александр Зубков, Сергей Сидорчук, Александр Караваев — большей частью своих замен наставник украинской сборной пытался стабилизировать игру в завершающем отрезке, однако выход быстрых футболистов на фланги подсказывал, что мы скорее пойдем добивать соперников, нежели попытаемся встречать их на своей половине поля. Забить больше голов, к сожалению, не получилось, но вышедшие на замену игроки из общего рисунка точно не выпадали.