ЧМ-2022. Отбор

Кипер оценил жеребьевку плей-офф раунда на ЧМ-2022.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов оценил жеребьевку плей-офф раунда на ЧМ-2022, в результате которой Украина сыграет против Шотландии.

"Повезло. Честно скажу. По реакции было видно. Считаю, что действительно повезло. Мы попали на равного себе соперника, обязаны проходить", — резюмировал Пятов.

Плей-офф будет состоять из двух этапов — полуфиналов и финалов. Финальные путевки на предстоящий мундиаль получат три национальные команды, которые одолеют своих соперников в финалах.

Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.

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