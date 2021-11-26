ЧМ-2022. Отбор
Кипер оценил жеребьевку плей-офф раунда на ЧМ-2022.
Андрей Пятов, Getty Images
26 ноября 2021, 18:43
Вратарь сборной Украины Андрей Пятов оценил жеребьевку плей-офф раунда на ЧМ-2022, в результате которой Украина сыграет против Шотландии.
"Повезло. Честно скажу. По реакции было видно. Считаю, что действительно повезло. Мы попали на равного себе соперника, обязаны проходить", — резюмировал Пятов.
Плей-офф будет состоять из двух этапов — полуфиналов и финалов. Финальные путевки на предстоящий мундиаль получат три национальные команды, которые одолеют своих соперников в финалах.
Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.
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