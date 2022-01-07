ЧМ-2022. Отбор
Лионель Скалони предложил аргентинцу отдых после коронавируса.
Лионель Месси, Getty Images
07 января 2022, 10:52
Нападающий ПСЖ Лионель Месси может пропустить два ближайших поединка сборной Аргентины в отборочном цикле ЧМ-2022. Об этом сообщает TyC Sports.
По информации источника, тренерский штаб национальной команды во главе с Лионелем Скалони предложил отдых 34-летнему форварду, который недавно переболел коронавирусом.
Сам футболист пока взял время на размышления и должен ответить в течение нескольких дней.
Отметим, что Аргентина уже гарантировала себе место в финальной стадии ЧМ-2022. В предстоящих матчах аргентинцы сыграют против Чили и Колумбии. Игры пройдут 28 января и 1 февраля.
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