ЧМ-2022. Отбор

Лионель Скалони предложил аргентинцу отдых после коронавируса.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может пропустить два ближайших поединка сборной Аргентины в отборочном цикле ЧМ-2022. Об этом сообщает TyC Sports.

По информации источника, тренерский штаб национальной команды во главе с Лионелем Скалони предложил отдых 34-летнему форварду, который недавно переболел коронавирусом.

Сам футболист пока взял время на размышления и должен ответить в течение нескольких дней.

Отметим, что Аргентина уже гарантировала себе место в финальной стадии ЧМ-2022. В предстоящих матчах аргентинцы сыграют против Чили и Колумбии. Игры пройдут 28 января и 1 февраля.

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