Позиція Церазія Кулеши залишилась незмінною.
цезарій кулеша
27 февраля 2022, 22:35
Президент Польского футбольного союзу Цезарій Кулеша відреагував на заяву ФІФА, щодо нападу Росії на Україну.
Нагадаємо, ФІФА має намір провести перемовини із польским, шведським та чеським футольними союзами, а представникам держави-агрессора дозволять грати без використання державних атрибутів країни.
"Сьогоднішнє рішення ФІФА є абсолютно неприйнятним. Нас не цікавить участь у цій грі з масками. Наша позиція залишається незмінною: збірна Польщі НЕ БУДЕ ГРАТИ з Росією, як би ця команда не називалася", — написав функціонер у своєму Twitter.
Раніше Англія відмовилась грати с Росією на будь-якому рівні.