Президент Польского футбольного союзу Цезарій Кулеша відреагував на заяву ФІФА, щодо нападу Росії на Україну.

Нагадаємо, ФІФА має намір провести перемовини із польским, шведським та чеським футольними союзами, а представникам держави-агрессора дозволять грати без використання державних атрибутів країни.

"Сьогоднішнє рішення ФІФА є абсолютно неприйнятним. Нас не цікавить участь у цій грі з масками. Наша позиція залишається незмінною: збірна Польщі НЕ БУДЕ ГРАТИ з Росією, як би ця команда не називалася", — написав функціонер у своєму Twitter.

Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is.