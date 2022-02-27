Украина

Позиція Церазія Кулеши залишилась незмінною.

Президент Польского футбольного союзу Цезарій Кулеша відреагував на заяву ФІФА, щодо нападу Росії на Україну.

Нагадаємо, ФІФА має намір провести перемовини із польским, шведським та чеським футольними союзами, а представникам держави-агрессора дозволять грати без використання державних атрибутів країни.

"Сьогоднішнє рішення ФІФА є абсолютно неприйнятним. Нас не цікавить участь у цій грі з масками. Наша позиція залишається незмінною: збірна Польщі НЕ БУДЕ ГРАТИ з Росією, як би ця команда не називалася", — написав функціонер у своєму Twitter.

Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 27, 2022

Раніше Англія відмовилась грати с Росією на будь-якому рівні.