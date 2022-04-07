ЧМ-2022. Отбор

Європейців вразила доповідь Amnesty International.

Міжнародна організація Amnesty International представила доповідь на 73-х сторінках стосовно порушень прав людини в Катарі під час підготовки об'єктів до фінального турніру ЧС-2022.

На підгрунті цієї доповіді президентка футбольної асоціації Норвегії Ліза Клавенесс заявила, що Катар не заслуговує права на проведення мундіаля.

Як стверджує Amnesty International, роботодавці не давали робітникам гарантований законами країни один вихідний на тиждень. З 34 опитаних працівників заявили, що працювали 12 годин щодня, часто без вихідних.

Дехто з робітників працював без вихідних місяцями та роками, до того ж не отримуючи зарплатню у повному обсязі.

Генеральний секретар організаційного комітету ЧС-2022 Хасан Аль-Таваді відповів на це так: “На протязі десятиріч про нашу країну та регіон судять за стеріотипами, які не мають нічого спільного з дійсністю”.

Раніше про те, що порушення прав людини у Катарі шокувало гравців збірної Англії, розповів Джордан Хендерсон.