ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Тепер кількість футболістів у заявках національних команд може досягати 26 гравців.

ФІФА ухвалила рішення розширити фінальні заявки збірних на майбутній чемпіонат світу 2022 року, який пройде у Катарі. Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

Згідно з новим рішенням, кожна національна команда зможе заявити на турнір до 26 футболістів. До цього моменту їхня кількість становила — 23. Також попередня заявка збірних може містити 55 гравців замість 35.

Під час поєдинків на лаві запасних зможе перебувати не більше 26 гравців — 15 запасних та 11 представників персоналу, один з яких має бути лікарем.

Також зазначається, що футболісти, які потраплять до фінальних заявок збірних на ЧС-2022, мають провести свій останній матч на клубному рівні не пізніше 13 листопада 2022 року.

Раніше повідомлялося, що на ЧС-2022 у Катарі садитимуть на сім років за секс.