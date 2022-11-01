ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

До заявки японців увійшли 26 гравців.

Тренерський штаб збірної Японії на чолі з Хадзіме Моріясу оголосив заявку національної команди на майбутній ЧС-2022 у Катарі. Про це повідомляє прес-служба Японської футбольної асоціації.

До заявки японської команди потрапили 26 футболістів.

Воротарі: Сюїті Гонда (Сімідзу С‑Палс), Деніел Шмідт (Сент-Трюйден), Ейдзі Кавасіма (Страсбур).

Захисники: Мікі Ямане (Кавасакі Фронтале), Хірокі Сакаї (Урава Редс), Мая Єсіда (Шальке), Такехіро Томіясу (Арсенал), Сего Танігуті (Кавасакі Фронтале), Ко Ітакура (Боруссія М), Хірокі Іто (Штутгарт), Юто Нагатомо (Токіо), Юта Накаяма (Гаддерсфілд).

Півзахисники: Ватару Ендо (Штутгарт), Хідемаса Моріта (Спортінг), Ао Танака (Фортуна), Гаку Сібасакі (Леганес), Каору Мітома (Брайтон), Даїті Камада (Айнтрахт), Ріцу Доан (Фрайбург), Дзюня Іто (Реймс), Такумі Мінаміно (Монако), Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад), Юкі Сома (Нагоя Грампус).

Нападники: Дайдзен Маеда (Селтік), Такума Асано (Бохум), Аясе Веда (Серкль Брюгге).

Нагадаємо, на груповому етапі ЧС-2022 Японія зіграє у групі Е проти Німеччини, Коста-Ріки та Іспанії.