Хорвати в бойовому складі готові вирушати в Катар.
ЛУКА МОДРИЧ, GETTY IMAGES
09 листопада 2022, 14:10
Збірна Хорватії оприлюднила остаточний склад на ЧС-2022. До заявки увійшло 26 футболістів, серед яких головні зірки — Лука Модріч, Іван Перишич і Матео Ковачич:
Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбіч (Атлетіко);
Захисники: Домагой Віда (АЕК), Деян Ловрен (зеніт), Борна Баришич (Рейнджерс), Йосип Юранович (Селтік), Йошко Гвардіол (Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт), Йосип Станишич (Баварія), Мартін Ерліч (Сассуоло), Йосип Шутало (Динамо Загреб);
Півзахисники: Лука Модріч (Реал), Матео Ковачич (Челсі), Марцело Брозович (Інтер), Маріо Пашаліч (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Ловро Маєр (Ренн), Крістіян Якіч (Айнтрахт), Лука Сучич (Зальцбург);
Нападники: Іван Перішич (Тоттенгем), Андрій Крамарич (Гоффенгайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Анте Будімір (Осасуна), Марко Лівая (Хайдук).
Нагадаємо, Хорватія зіграє у групі F з Бельгією, Канадою та Марокко.
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