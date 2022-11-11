Головний тренер збірної Сербії Драган Стойкович оголосив офіційну заявку на чемпіонат світу в Катарі.

Воротарі: Марко Дмитрович (Севілья), Предраг Райкович (Мальорка), Ваня Мілінкович-Савіч (Торіно);

Захисники: Стефан Митрович (Хетафе), Нікола Міленкович (Фіорентина), Страхіня Павлович (Ред Булл Зальцбург), Мілош Велькович (Вердер), Філіп Младенович (Легія), Страхіня Еракович (Црвена Звезда), Срджан Бабич (Альмерія);

Півзахисники: Неманя Гудель (Севілья), Сергій Мілінкович-Савіч (Лаціо), Саша Лукіч (Торіно), Марко Груїч (Порту), Філіп Костич (Ювентус), Урош Рачич (Брага), Іван Ілич, Дарко Лазович (обидва – Верона), Андрій Живкович (ПАОК);

Нападники: Душан Тадіч (Аякс), Александар Мітрович (Фулгем), Душан Влахович (Ювентус), Філіп Джуричич (Сампдорія), Лука Йовіч (Фіорентина), Неманя Радонич (Торіно).

На чемпіонаті світу у групі серби зіграють зі збірними Бразилії, Камеруну та Швейцарії.