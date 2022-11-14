ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Данія оголосила остаточну заявку на ЧС-2022

Поульсен, Сков та ще три гравці були додані до заявки після попереднього списку.

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Тренерський штаб збірної Данії визначився із остаточною заявкою національної команди на майбутній чемпіонат світу 2022 року у Катарі. Про це повідомляє прес-служба федерації футболу Данії. Після публікації попереднього списку збірної, а заявку команди Каспера Юлманда увійшли ще п'ятеро гравців: Фредерік Реннов, Александер Ба, Юссуф Поульсен, Роберт Сков та Крістіан Нергор. Воротарі: Каспер Шмейхель (Ніцца), Фредерік Реннов (Уніон), Олівер Крістенсен (Герта). Захисники: Сімон К'єр (Мілан), Йоакім Мехле (Аталанта»), Расмус Ніссен Крістенсен (Лідс), Єнс Стрюгер Ларсен (Трабзонспор), Даніель Васс (Брондбю), Андреас Крістенсен (Барселона), Йоакім Андерсен (Крістал Пелес), Віктор Нельссон (Галатасарай), Александр Ба (Бенфіка). Півзахисники: Матіас Єнсен (Брентфорд), Крістіан Нергор (Брентфорд), П'єр-Еміль Гейб'єрг (Тоттенгем), Томас Ділейні (Севілья), Каспер Дольберг (Севілья), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед), Роберт Сков (Гоффенгайм), Андреас Сков Ольсен (Брюгге). Нападники: Андреас Евальд Корнеліус (Копенгаген), Йонас Вінд (Вольфсбург), Міккель Дамсгор (Брентфорд), Мартін Брейтвейт (Еспаньйол), Юссуф Юрарі Поульсен (Лейпциг), Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт). На груповому етапі ЧС-2022 збірна Данії зіграє проти Франції, Тунісу та Австралії.