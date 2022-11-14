ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Іспанський захисник поділився своїми думками після непотраплення до заявки збірної на ЧС-2022.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос прокоментував рішення Луїса Енріке не включати його до заявки збірної Іспанії на майбутній чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

"Минулий сезон був важким через травми і адаптацію до нового клубу, іншого міста. Я працював душею і тілом, щоб відновитися і знову відчути себе, керуючись цілями та мріями, які завжди ставляться і переслідуються.

На щастя, можу сказати, що цього сезону я знову почуваюся собою і знову насолоджуюся футболом, своїм клубом і таким прекрасним містом, як Париж.

Чемпіонат світу? Звичайно, це була одна з великих мрій, які хочеться здійснити. Це був би мій п'ятий мундіаль, але, на жаль, мені доведеться дивитися його з дому. Це важко, але щодня знову сходить сонце. Це абсолютно нічого не змінить у мені. Ні мій менталітет, ні мою пристрасть, ні мою наполегливість, ні зусилля та самовідданість. Мої думки про футбол усі 24 години доби.

Таке моє почуття, і я хотів поділитися з вами. Спасибі всім. Є ще багато проблем та цілей, які необхідно виконати. До зустрічі та бажаю вам всього найкращого. Вперед, Іспанія!” – написав Рамос в Instagram.

Раніше стало відомо, через що Рамос не отримав виклик до збірної Іспанії.