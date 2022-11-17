Одноклубник найкращого гравця у світі висловився про його ігрові якості.
КАРІМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES
17 листопада 2022, 18:03
Півзахисник Реала і збірної Франції Орельєн Чуамені висловився щодо свого партнера по Реалу і збірної Франції Каріма Бензема, який раніше отримав Золотий м'яч-2022.
"Карім Бензема – найкращий гравець у світі. З ним приємно грати щодня.
Критика? Він до неї звик, і вона його геть не зачіпає", – сказав гравець Реала та збірної Франції.
До речі, Бензема запевнив, що готовий до чемпіонату світу-2022