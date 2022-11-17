ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Одноклубник найкращого гравця у світі висловився про його ігрові якості.

Півзахисник Реала і збірної Франції Орельєн Чуамені висловився щодо свого партнера по Реалу і збірної Франції Каріма Бензема, який раніше отримав Золотий м'яч-2022.

"Карім Бензема – найкращий гравець у світі. З ним приємно грати щодня.

Критика? Він до неї звик, і вона його геть не зачіпає", – сказав гравець Реала та збірної Франції.

До речі, Бензема запевнив, що готовий до чемпіонату світу-2022