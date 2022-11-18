ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Доступ до будь-якого алкоголю буде доступний тільки VIP-персонам.

Сьогодні стало відомо, що Катар заборонив продаж алкоголю на стадіонах під час матчів чемпіонату світу. ФІФА офіційно підтвердила, що придбати алкоголь на стадіоні буде неможливо. Але, як виявилося, це стосується далеко не всіх.

Як повідомляє Reuters, у Катарі алкоголь на стадіонах можна буде придбати лише власникам VIP-квитків. А Budweiser продаватиме своє безалкогольне пиво на території стадіону за ціною 8,25 долара за півлітра.

Якщо вболівальник купуватиме VIP-квиток, то він матиме змогу вибрати алкоголь преміумкласу серед широкого вибору пива, шампанського, відібраних сомельє вин.

Раніше з'явилася інформація, що Катар найняв вболівальників, аби вони наповнювали стадіони на ЧС-2022.