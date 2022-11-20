ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Про це розповів Гарет Саутгейт.

У понеділок, 21 листопада, збірна Англії розпочне свої виступи на Мундіалі матчем проти команди Ірану. Початок зустрічі — о 15:00 за київським часом.

Напередодні поєдинку головний тренер "Трьох левів" Гарет Саутгейт відвідав традиційну передматчеву прес-конференцію, на якій серед іншого поділився кадровими новинами.

"Меддісон не провів жодного тренування з нами з часу прибуття до Катару, тому у понеділок він не зіграє. Вокер теж не зіграє, проте його стан покращується. Він випереджає прогнозовані темпи відновлення" — сказав 52-річний спеціаліст.

Зазначимо, що всі, крім хавбека Лестера та оборонця Ман Сіті зможуть допомогти "родоначальникам футболу".

Також Саутгейт виступив із наступною заявою: "Наше завдання полягає у тому, щоби подарувати нашим уболівальникам турнір, який запам’ятається. Ми завжди брали їх у фантастичні подорожі на турніри.

Наша країна також переживає важкий період — не такий, як деякі інші країни світу. Ми переживаємо економічну рецесію, і життя для багатьох наших людей було важким, тому ми хочемо, щоби вони насолоджувалися своїм футболом і подорожували з нашою командою, яка приносила справжнє щастя" — підсумував Саутгейт.