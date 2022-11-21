ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Обидва футболісти мають дискомфорт в Катарі.

Одразу два захисники збірної Іспанії Даніель Карвахаль та Уго Гільямон пропустили тренування національної команди у Катарі. Про це повідомляє журналіст Мігель Діас у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у Карвахаля застуда через різку зміну клімату, а у Гільямона проблеми з коліном, через що він займався на велотренажері.

Також наголошується, що нападник Альваро Мората повернувся до загальної групи команди Луїса Енріке.

Свій найближчий матч на ЧС-2022 збірна Іспанії проведе проти Коста-Ріки. Гра відбудеться 23 листопада.