ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Сенегальський вінгер поділився своїми думками перед стартом ЧС-2022 для його національної команди.

Вінгер Баварії та збірної Сенегалу Садіо Мане прокоментував свою травму, через яку він не зміг потрапити на чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

"Багато хто з вас надсилав мені повідомлення підтримки після моєї травми. Слава Богу, операція, перенесена в середині тижня, пройшла добре. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім вам і висловити вам свою вдячність.

Цього понеділка наша дорога країна візьме участь у ЧС-2022 у Катарі. Впевнений, що "леви" перевершать себе і підходитимуть до всіх матчів як до справжнього фіналу. Я також переконаний, що всі сенегальці будуть перед маленьким екраном, щоб підтримати та підбадьорити нашу доблесну національну команду. Нехай живе Сенегал", — написав Мане у своєму Instagram.

Нагадаємо, свій перший матч на ЧС-2022 Сенегал проведе сьогодні, 21 листопада, проти Нідерландів. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.