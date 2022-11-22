ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Перший матч "Кадри" відбудеться вже сьогодні.

Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич підтвердив інформацію, що Роберт Левандовські виступатиме на Мундіалі з капітанською пов'язкою у польських кольорах.

"Левандовські буде грати у капітанській пов'язці у кольорах Польщі. Це було вирішено одразу, що він буде грати з такою пов'язкою грати. Роберт казав Шевченку, що візьме пов'язку з собою до Катару, вона тут у готелі, але він гратиме у польських кольорах. Чи були заборони від ФІФА? Не знаю, не знаю" — сказав Міхневич.

Нагадаємо, у вересні Андрій Шевченко подарував форварду Барселони синю-жовту пов'язку і подякував за підтримку України. Сам Левандовські тоді написав у своєму Інстаграмі, що для нього буде честь одягнути її на чемпіонаті світу.

У вівторок, 22 листопада, "Кадра" стартує на світовій першості з матчу проти мексиканців. Гра розпочнеться о 18:00.