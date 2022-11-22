ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонси на матчі чемпіонату світу, який проходить в Катарі.

У першому турі ігрового дня за 22 листопада між собою зіграють збірні Аргентини та Саудівської Аравії, Данії та Тунісу, Мексики та Польщі, а під кінець дня між собою зіграють Франція та Австралія.

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До речі, з прогнозами від GG.bet на майбутні матчі ви можете ознайомитись за цим посиланням.

АРГЕНТИНА — САУДІВСЬКА АРАВІЯ

22 листопада, 12:00

Збірна Аргентини викликає цікавість з боку фанатів, адже це останній шанс для легендарного Ліонеля Мессі виграти головний турнір у світі. Є дуже великі сумніви, що форвард Парі Сен-Жермен поїде на наступний форум, тому всі у команді спробують зробити все, щоб досягти перемоги.

Головному тренеру команди Ліонелю Скалоні прийшлося приймати доволі багато кадрових рішень через травми гравців. А Мессі лише нещодавно повернувся в загальну групу. Останніми роками в Аргентини доволі часто була сильна атакувальна ланка, а ось захист викликав питання. Але тепер там є монстр Лісандро Мартінес, який дуже добре показав себе в Аяксі та Манчестер Юнайтед.

Детальний анонс: Аргентина — Саудівська Аравія

Саудівська Аравія для пересічного вболівальника — збірна, за якою потрібно вимушено послідкувати поки триває груповий етап. Немає сумнівів, що зачепитись за результат аравійцям буде вкрай важко. Перед початком турніру Саудівська Аравія грала проти Хорватії та поступилась.

До речі, Football.ua, як і GG.bet, вірить у збірну Аргентини та її перемогу!

прогноз 4:0

ДАНІЯ — ТУНІС

22 листопада, 15:00

Збірна Данії дуже запам'яталась на минулому великому форумі — чемпіонаті Європи, але ця подія могла стати чорною сторінкою світового футболу. Мова йде про випадок з Крістіаном Еріксоном. Тоді півзахисник був дуже близький до того, щоб померти, але він вже повернувся у великий футбол та грає на серйозному рівні за Манчестер Юнайтед.

Те, як тоді Сімон Кьяєр разом з командою обступили свого лідера та хвилювались разом з усім світом, було дуже драматичним. Хочеться вірити, що цього разу Еріксен напише нову історію, яка буде викликати лише позитивні емоції.

Детальний анонс: Данія — Туніс

Туніс міг не потрапити на це чемпіонат світу, адже вже перед початком з'ясувалась, що команда могла бути виключена з Чемпіонату світу, якби уряд країни втрутиться у футбольні справи. Попередження надійшло після неодноразових коментарів міністра молоді та спорту Тунісу Камеля Дегіша про можливість "розпуску федеральних бюро".

ФІФА вважала його заяву спробою втручання в роботу Федерації футболу країни (FTF) і попросила в останньої надати роз'яснення щодо спроб втручання у внутрішні справи та погроз розпустити офіс.

прогноз 2:0

МЕКСИКА — ПОЛЬЩА

22 листопада, 18:00

Мексика кожний турнір закохує в себе нейтральних фанатів. Пристрасть, з якою грає команда, завжди викликає багато позитивних емоцій. А на останньому рубежі команди досі запалює Гільєрмо Очоа, який вміє робити просто неймовірні сейви.

Однак не варто дивитись на мексиканців лише як на елемент розваги — ці хлопці можуть видати дуже пристойний турнір.

Детальний анонс: Мексика — Польща

Поляки — дійсно братський народ, який варто підтримувати на чемпіонаті світу. Дуже хочеться, щоб Роберт Левандовські та Ко змогли добратися якомога далі. Бажаємо полякам гарного турніру, а для цього потрібно розпочинати з перемогу проти головного конкурента у квартеті, адже Аргентина все ж таки бачиться претендентом на перше місце.

ФРАНЦІЯ — АВСТРАЛІЯ

22 листопада, 21:00

Франції доведеться грати без свого головного лідера — Каріма Бензема. На фоні нападника Реала інші втрати здаються непомітними. Шкода, що гравець такого рівня пропустить турнір. Але це зовсім не знімає навіть частини тиску на команду. Від французів очікують максимальний результат, а досягти його тепер стало ще важче.

Дідьє Дешам відмовився заміняти Каріма Бензема, що викликало доволі багато питань. Отже, тренер взяв велику відповідальність на себе, тому тепер усі питання будуть до нього.

Детальний анонс: Франція — Австралія

Австралійці дуже приваблюють на кожному великому форумі, адже грають від усієї душі та б'ються за кожен м'яч. Команда з країн кенгуру спробує стрибнути далі "жабенят". Нам здається, що австралійці зможуть дати бій, тому у французів буде доволі багато проблем.