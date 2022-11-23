ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги новини на матчі чемпіонату світу, які проходять у Катарі.

У першому турі групового етапу чемпіонату світу за 23 листопада між собою зіграють такі пари:

Мабуть, якщо розмірковувати креативно, то цей поєдинок навряд чи можна яскраво анонсувати. Можна наголосити на Лукі Модричі, для якого даний чемпіонат світу майже напевно стане останнім у кар'єрі.

Хорвату, напевно, хотілося б проявити себе з найкращого боку, а потім на пенсії згадувати свій, можливо, найкращий Мундіаль. Так, фінал Франція — Хорватія 2018 року буде складно переплюнути, але чому б і ні...

Детальний анонс: Марокко — Хорватія

Щодо збірної Марокко, то на чемпіонаті світу в Катарі себе може зарекомендувати Хакім Зієш. У нього має бути особлива мотивація проявити себе, щоб потім його купив іменитий клуб, де він міг би грати в стартовому складі. Адже у складі Челсі він рідкісний гість.

До речі, компанії GG.bet складно виділити однозначного лідера зустрічі, хоча, на думку контори, більше шансів на перемогу у хорватів.

прогноз 1:2

Чи варто очікувати на сенсації на такому великому турнірі, як чемпіонат світу? Звісно, ​​варто! Мундіалі часто показували, що аутсайдер може обіграти солідну команду та закохати у себе глядача, залучити до себе нових фанатів.

Детальний анонс: Німеччина — Японія

Теми Японії ми вже торкалися раніше. Ця команда може виявитися андердогом. Особисто ми не здивуємося побачити провал Німеччини, а також вихід японців до 1/8 фіналу турніру. Але... зробимо прогноз у цій грі більш надійний.

прогноз 2:0

Що можна чекати від цього матчу та загалом від збірної Іспанії? Як мінімум – вихід із групи. Але це й так зрозуміло. Але зараз чудова можливість для Гаві та Педрі проявити себе, так би мовити, закріпити за собою реноме "нових Хаві та Іньєсти".

Детальний анонс: Іспанія — Коста-Ріка

А збірній Коста-Ріки треба сподіватися на свого зіркового голкіпера Кейлора Наваса, що він зробить усе, щоб його команда якщо і пропускала, то не так багато. Група не проста!

Компанія GG.bet практично не сумнівається, що Іспанія без особливих труднощів здолає Коста-Ріку.

прогноз 2:0

Останній шанс для зіркових бельгійців проявити себе. Якоюсь мірою Бельгію можна порівняти з Арсеналом Арсена Венгера, коли "молоді та перспективні" так і залишилися ними, хоча талант і потенціал був величезний для того, щоб брати трофеї.

Детальний анонс: Бельгія — Канада

За фактом, незважаючи на склад, збірна Бельгія так і не досягла якогось успіху. Час би вже Едену Азару, Ромелу Лукаку, Дрісу Мертенсу та іншим "вистрілити". Ну коли, як не зараз? Далі буде ще складніше чи навіть майже неможливо.