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24 листопада 2022, 20:26
Головний фаворит чемпіонату світу-2022 розпочне свій путь вже через декілька миттєвостей.
Стартові склади:
Бразилія: Аліссон — Данілу, Тьяго Сілва, Маркіньос, Сандро — Пакета, Каземіро, Неймар — Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус
Запасні: Вевертон, Едерсон, Антоні, Гімараеш, Дані Алвеш, Евертон, Жезус, Мартінеллі, Мілітао, Педру, Родріго, Теллес, Фред, Фабіньо
Сербія: В. Мілінкович-Савич — Міленкович, Велькович, Павлович — Живкович, Лукич, Гудель, Младеновіч — Тадич, Мітровіч, С. Мілінкович-Савич
Запасні: Дмитрович, Райкович, Рачич, Радоніїч, Ш. Мітрович, Максимович, Лазович, Костич, Йович, Ілич, Еракович, Джурічич
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція.