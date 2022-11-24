ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

На п'ятий день ЧС у гру вступає найтитулованіша команда в історії турніру. Збірна Бразилії у першому матчі групового етапу зіграє проти сербів. У компанії Parimatch Ukraine вважають бразильців явними фаворитами гри та дають на їхню перемогу коефіцієнт 1.49.

Бразилія Тіте є фаворитом всього ЧС, але вона була фаворитом і чотири роки тому. І як тут не згадати, що тоді вона теж грала у групі з Сербією, і тоді група вже почала показувати ігрові проблеми селесао... Але про все по порядку.

На ЧС-2018 бразильці потрапили до однієї групи з Сербією, Швейцарією та Коста-Рікою. Більш ніж прийнятний варіант для фаворита турніру — але вже перша гра, проти нейтралів, закінчилася нічиєю 1:1. Більше того, і в матчі з Коста-Рікою після 90 хвилин на табло горіли нулі, і лише голи Коутіньо та Неймара у компенсований час принесли селеса першу перемогу.

Гол Неймара на сьомій доданій хвилині означав несподівано багато. У паралельному матчі Швейцарія у матчі імені “албанських орлів” обіграла Сербію 2:1, і з урахуванням виграшу самої Сербії у першому турі турнірна таблиця набула вигляду 4-4-3-0. Лише різниця забитих та пропущених дозволяла бразильцям утримувати перевагу за тур до кінця.

Дивно, але такий, за мірками дрімтима, невдалий, старт не був приводом для тренера ротувати основний склад. Склад на гру проти сербів повністю збігся зі складом проти костаріканців – та й порівняно з нічиєю проти Швейцарії Тіте зробив лише одну заміну. Данило, що травмувався, на правому фланзі оборони поступився місцем Фагнеру, який далі був основним до кінця.

Забігаючи наперед, скажу: аж вісім футболістів збірної Бразилії вийшли в основі на всі матчі турніру. Заміна дев'ятого – це Каземіро, який пропустив гру з Бельгією через перебір карток (і це, можливо, зумовило результат). Десяте місце у основі – це Данило/Фагнер; одинадцяте – Марсело, який на матч 1/8 поступився місцем Феліпе Луїсу. Тіте на цьому турнірі був дуже догматичним.

Матчі третього туру, зрозуміло, розпочалися одночасно, і Бразилія вступила не лише у очне протистояння із сербами, а й у заочне – зі швейцарцями. У разі умовних 1:0 Бразилії та 3:0 "нейтралів" групу вигравала і простішу сітку отримувала саме Швейцарія. Ну і, звичайно, у разі поразки Бразилія гарантовано вилітала б – за винятком ситуації, коли б паралельно програла і Швейцарія.

Селесао дуже активно розпочала матч, могла забивати вже на другій хвилині, але м'яч так само не йшов у ворота. Зовсім ще молодий Габріель Жезус був добрим у всьому, крім завершення, а в одному з епізодів чудово витягнув Володимир Стойкович. Додаткові труднощі завдала травми Марсело, якого замінили на Феліпі Луїса. Костаріканцям на 31-й хвилині забив Джемаїлі – і Швейцарія у віртуальній таблиці очолила групу.

Втім, лише на п'ять хвилин. Коутіньо показав незвичну для себе командність, філігранним пасом вивівши віч-на-віч Пауліньо – і гравець Барселони не підвів. Усі команди, за винятком Коста-Ріки, пішли на другий тайм у дуже нервовому стані: усі могли вийти, усі могли цього ж дня закінчити змагання.

Нервовим для бразильців став початок другого тайму: Мітрович бив по воротах, коли воротар був уже відіграний, і тільки Тьяго Сілва став на шляху м'яча і врятував від гола. Сербія пішла ва-банк, натиснула – але здебільшого їх тиск у вигляді подач спокійно справлялася елітна бразильська оборона.

На 56-й хвилині Швейцарія пропустила від Коста-Ріки, а незабаром питання про переможця групи було остаточно знято. Сербія, оголивши тили, надала простір для контратак, але забили селесао не у відкритій грі, а після кутового: Тьяго Сілва замкнув навіс Неймара. Незадовго до цього Матич пробив вище воріт з дуже перспективної позиції, але при 2:0 Бразилія спокійно довела матч до перемоги. Швейцарія обмінялася голами ще й наприкінці свого матчу, зіграла 2:2 і вийшла в 1/8 з другого місця.

Сербія — Бразилія 0:2

Голи: Пауліньо (36), Сілва (68).

Сербія: Стойкович — Рукавіна, Велькович, Міленкович, Коларов — Матич, Мілінкович-Савич — Льяїч (Живкович, 75), Тадич, Костич (Радоньїч, 82) — Митрович (Йович, 89).

Бразилія: Аліссон — Фагнер, Міранда, Сілва, Марсело (Філіпе Луїс, 10) — Каземіро, Пауліньо (Фернандіньо, 66), Коутіньо (Ренато Аугусто, 80) — Вілліан, Габріель Жезус, Неймар.

У 1/8 "нейтрали" виступи і закінчили, програвши шведам з мінімальним рахунком. Бразилія, проте, пройшла не набагато далі: вже у чвертьфіналі її вибили бельгійці.

Хто залишився у Бразилії через чотири роки? Аліссон, Тьяго Сілва, Каземіро, Неймар та Жезус з основи; Маркіньос, Фред та Едерсон дивилися ту гру з кращих місць; Данило, повторюся, був травмований, але тепер здоровий і знову у заявці.

Цікаво, чому навчив Тіте перфоманс на попередньому ЧС. Його команда виглядає дуже потужно, монолітно, у складі рябить в очах від зірок – але тепер, коли паузи між матчами стали ще меншими, дуже цікаво, чи не вдасться тренер до ротації. Ще раз: за весь попередній мундіаль Тіте не зробив жодної невимушеної заміни.

Другий поспіль невдачі йому можуть не пробачити.

Також команди зіграли товариський матч 2014-го, Бразилія вдома виграла 1:0.

Віталій Пасічний, Football.ua