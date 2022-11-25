ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гравець отримав ушкодження у матчі проти сербів.

Головний тренер збірної Бразилії Тіте заявив, що Неймар ще зіграє на цьогорічному Мундіалю.

Відзначимо, що у переможному для "пентакампеонів" матчі проти сербів (2:0) футболіст був замінений через пошкодження.

"Не хвилюйтеся, Неймар зіграє на чемпіонаті світу. Він продовжить грати, ви можете бути впевнені у цьому" — сказав 61-річний спеціаліст.

Лікар "селесао" Родріго Ласмар сказав, що 30-річний футболіст отримав травму правої щиколотни під час зіткнення з оборонцем Фіорентини Ніколою Міленковичем.

"Ми негайно почали лікування на лаві запасних. Неймар продовжує фізіотерапію, але тепер нам потрібно почекати 24-48 годин для кращої оцінки. Він відчував цей біль протягом усієї гри, але вирішив залишитися на полі, щоб допомогти своїй команді після травми. Примітно, що він це зробив" - підсумував Ласмар.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступний відеоогляд матчу Бразилія — Сербія з суперголом Рішарлісона.