Форварда Тоттенгема відзначився дублем.
Рішарлісон, Getty Images
25 листопада 2022, 08:15
Форварда Тоттенгема Рішарлісона було визнано найкращим гравцем матчу між Бразилією та Сербією, який завершив програму першого туру чемпіонату світу-2022. Таке звання гравець отримав від спонсора ФІФА — виробник пива Budweiser.
Відзначимо, що гра закінчилася перемогою "пентакампеонів" із рахунком 2:0. 25-річний нападник забив у ворота Вані Мілінковича-Савича 2 м'ячі, один із яких став справжнім шедевром.
У другому турі бразильці протистоятимуть швейцарцям. Матч пройде у понеділок, 28 листопада, о 18:00 за київським часом.