ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі другого туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Франції та Данії у рамках квартету D.

ГРУПА D 1 Франція 1 1 0 0 4 1 3 3 2 Данія 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Туніс 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Австралія 1 0 0 1 1 4 -3 0

ФРАНЦІЯ — ДАНІЯ

СУБОТА, 26 ЛИСТОПАДА, 18:00. СТАДІОН 974, ДОХА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЧИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Збірна Франції підійшла до цього турніру з великими кадровими втратами. Найбільша з них, звичайно, Карим Бензема. Проте погані новини для французів на цьому не скінчились. Вже в першій грі проти Австралії серйозну травму отримав Люка Ернандес — в нього ушкодження хрестоподібної зв'язки, тому побачимо ми його не скоро.

В першому турі команда Дидьє Дешама грала проти Австралії та здобула перемогу за рахунком 4:1. Французи непогано розпочали матч, але потім пропустили, що трошки здивувало, проте команда доволі швидко зібралась та забила двічі, а згодом взагалі зняла усі питання. Додатковою інтригою цього матчу стане рекорд Анрі, до якого Жиру вже дістався. Тепер у форвардів однакова кількість голів за збірну. Наступний м'яч Жиру дозволить йому увійти в історію.

У вболівальників Франції було багато побоювань перед цим турніром, але після перемогу в першому турі хвилювання стало менше, проте перемога з таким впевненим рахунком може бути оманливою. Австралійці дали простір супротивнику, тому французи забили чотири м'ячі. Данці такого собі не дозволять. Звичайно, команда грає в приємний футбол, але дуже організована в обороні, тому у французів будуть величезні труднощі.

Данія, своєю чергою, не змогла здолати Туніс в першому турі, проте грала доволі потужно. Данці розуміють, що у випадку поразки в цьому матчі, їх участь у подальших стадіях турніру під великим питанням. Тому відступати нікуди, потрібно досягати позитивного результату. Тим більш, збірна Данії в останньому розіграші Ліги націй здобула дві перемоги над Францією. Чому б не повторити цей результат?

Тренерський штаб Данії може розраховувати на повний склад без особливих втрат, тому має показати свій максимум. Дуже хочеться, щоб така симпатична команда продовжила участь вже у плей-офф. Тим більш, Крістіан Еріксен, немає сумнівів, хоче запам'ятатись видатною грою на великих форумах, а не тим випадком з зупинкою серця. Бажаємо йому здоров'я та наснаги.

За версією компанії GG.bet, фаворитом протистояння є Франція. На перемогу команди Дидьє Дешама дається коефіцієнт 1,78, тоді як успіх данців оцінюється показником 5,27. На нічию дається коефіцієнт 3,6.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди провели між собою доволі багато зустрічей. Якщо враховувати останні п'ять матчів, то в них дві перемоги здобули данці, дві — на рахунку французів. Також був один безгольовий мир.