ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець напередодні зустрічі висловився про неї.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував поєдинок проти Збірної Данії у рамках ЧС-2022.

Матч між Францією та Данією відбудеться у суботу, 26 листопада і розпочнеться о 18:00 за київським часом.

"В нас дійсно були складнощі у матчі проти Данії. Збірна Данії дуже сильна та недооцінена збірна. Про це я вже неодноразово казав.

У наших матчах данці завдали нам багато клопоту. Тому ми маємо переконатися, що змінимо цю тенденцію, не кажучи вже про реванш.

Данія — одна з тих команд, яка завжди здатна змінити свою систему, перебудуватись під час матчу, що може призвести до різних труднощів", — сказав тренер.

Нагадаємо, що збірна Франції у першому турі ЧС-2022 обіграла Австралію (4:1), а Данія поділила очки з Тунісом (0:0).