ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На рахунку Кілліана 31 гол за французьку національну збірну.

У матчі 2 туру групової стадії чемпіонату світу Франція обіграла Австралію з рахунком 2:1. Героєм зустрічі став Кілліан Мбаппе, який відзначився дублем.

Ці два голи стали 30-м та 31-м в складі збірної Франції. За кількістю м'ячів Кілліан наздогнав Зінедіна Зідана. Для того, щоб забити 31 гол Мбаппе знадобився 61 матч. Для порівняння: Зідан забив 31 м'яч у 108 матчах.

Очолює список найкращих бомбардирів Олів'є Жиру, у якого 51 гол за французьку національну збірну.

Нагадаємо, збірна Франції першою вийшла в плей-оф ЧС-2022.