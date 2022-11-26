ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер польської збірної висловився після матчу з Саудівською Аравією.

Капітан збірної Польщі Роберт Левандовські прокоментував свій перший гол на чемпіонатах світу.

"З віком я стаю емоційнішим. Уже під час виконання гімну, я відчув, які емоції супроводжують мене сьогодні. Мені важко сказати, чому так сталося, але це сталося. Після забитого голу мене відпустило. Емоції та дитячі мрії здійснилися.

Я розумію, що користь для збірної Польщі – це найважливіше, але в мене є амбіції. Річ у тім, що я ще якось хотів би сказати, що я не тільки був на двох чемпіонатах світу, але й потрапив у статистику. Тим більше я усвідомлюю, що це може бути мій останній чемпіонат світу. Цей гол був моєю мрією", — сказав Левандовскі.

Відео голів та огляд матчу між Польщею та Саудівською Аравією вже доступний на Football.ua.