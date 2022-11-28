ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги новини на матчі чемпіонату світу, які проходять у Катарі.

У другому турі чемпіонату світу-2022 у Катарі відбудуться чотири поєдинки. Всі ігри пройдуть у різних слотах — о 12:00, 15:00, 18:00 та 21:00.

Матчі:

Камерун — Сербія

28 листопада, 12:00

У першому турі збірна Камеруну виявила себе досить непогано. Можна сказати, що африканська збірна не заслужила поразки. Але щоб перемагати, потрібно забивати голи, або не пропускати хочаб (для нічиї).

Камерун — Сербія: детальний анонс

Проти Швейцарії у ворота Камеруна забив Брель Емболо, який народився в Камеруні. Уродженців Камеруну немає у складі збірної Сербії.

Може, час перемагати? Але чи готовий сам Камерун до першої перемоги на чемпіонаті світу у Катарі? Та й збірна Сербії не подарунок, але цілком грабельний суперник.

Південна Корея — Гана

28 листопада, 15:00

Збірна Південної Кореї – справжній жах для коментаторів. У її складі аж сім Кімів! Але якщо добре подивитися на склад, то можна знайти і чотирьох Мінів. А найголовнішого та найяскравішого ми з вами чудово знаємо – це нападник Тоттенгема Сон Хин Мін.

Південна Корея — Гана: детальний анонс

У першому турі проти збірної Уругваю він пішов без результативних дій. Але як буде проти Гани? Суперник простіше, цілком можна відкривати рахунок забитих голів.

Бразилія — ​​Швейцарія

28 листопада, 18:00

Мабуть, головна новина у складі "селесао" – травма Неймара. Лідера та, мабуть, легенди збірної Бразилії. Його місце у стартовому складі, напевно, займе Рафінья, але нападник ПСЖ значно важливіший і відоміший футболіст.

Бразилія — ​​Швейцарія: детальний анонс

Після матчу проти збірної Сербії у Неймара сильно набрякла нога. Йшлося, що Неймар буде готовий до 1/8 фіналу, якщо Бразилія туди потрапить (а вона з великою ймовірністю там буде).

За новою інформацією – одужання бразильця йде куди швидше, тому він зможе з'явитися на полі раніше. Але це інше питання.

Чи зможе збірна Бразилії перемогти без Неймара? Чи візьме ініціативу у свої ноги Вінісіус Жуніор? І хто, як не він?

До речі, компанія GG.bet також вважає бразильців фаворитами.

Португалія — ​​Уругвай

28 листопада, 21:00

Можливо, цю зустріч можна описати як битву двох грізних нападників: Кріштіану Роналду та Луїса Суареса, які перебувають на заході своєї кар'єри.

Португалія — ​​Уругвай: детальний анонс

Якщо Суарес уже не грає у Європі, то майбутнє 37-річного португальця ще невідоме. Нині він перебуває у статусі вільного агента після скандального інтерв'ю у складі Манчестер Юнайтед, а де він буде далі – питання. Може, вирушити підкорювати США чи іншу не особливо футбольну країну.

У будь-якому випадку, Роналду vs Суарес: ​​хто виявиться крутішим? Хоча б у цій грі...

Компанія GG.bet віддає перевагу португальцям – їх перемога оцінюється коефіцієнтом 2.02, а перемога уругвайців – 4.28.