ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 27 листопада 2022, 12:00.

У стартовому матчі недільної програми чемпіонату світу збірна Коста-Ріки реабілітувалася за поразку 0:7 від іспанців у першому турі та обіграла команду Японії — 1:0. Переможний гол на свій рахунок записав Кейшер Фуллер.

Відзначимо, що о 21:00 за київським часом у рамках групи E зійдуться збірні Іспанії та Німеччини. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція поєдинку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Японія — Коста-Ріка у 2 турі групового етапу ЧС-2022:





Японія — Коста-Ріка 0:1

Гол: Фуллер, 80



Японія: Гонда — Ямане, Ітакура, Йосіда, Нагатомо (Асано, 46) — Ендо, Моріта — Доан (Іто, 67), Камада, Сома (Мінаміно, 85) — Уеда (Асано, 46).



Коста-Ріка: Навас — Фуллер, Дуарте, Востон, Кальво, Овьєдо — Торрес (Агілера, 65), Борхес (Салас, 89), Техеда, Кемпбелл (Чакон, 90+4) — Контрерас (Беннетт, 65).



Попередження: Ямане, Ітакура — Контрерас, Борхес, Кальво,